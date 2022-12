Bárbara Borges comemora eliminação na 1ª roça falsa de A Fazenda 14

A atriz foi a mais votada pelo público com 52,32% para ir ao rancho e assistir aos participantes comentando a sua eliminação

Bárbara Borges foi a peoa escolhida pelo público de A Fazenda 14 para ser eliminada na primeira roça falsa do reality e desfrutar dos privilégios do rancho. Ela disputava a permanência no reality na noite desta quinta-feira (1º) com Pétala Barreiros e Deolane Bezerra.

A atriz foi a mais votada pelo público com 52,32% para ir ao rancho e assistir aos participantes comentando a sua eliminação. Nesta roça falsa, o público votou em quem gostaria que fosse para o rancho e os menos votados retornaram para a sede.

Pétala foi a primeira peoa anunciada como salva da roça falsa com 00,42% da preferência do público. Ao ouvir de Adriane Galisteu que tinha sido salva pelo público, ela abraçou a aliada Deolane e disse que a estava esperando na sede da fazenda. “A resposta é que eu vivo de milagre”, cantava a peoa ao entrar na casa, onde foi recebida com abraços por Bia Miranda e Moranguinho.

Deolane foi a segunda peoa a voltar para a sede com 47,26% dos votos. Ele chegou na casa tocando o sino e comemorando com as aliadas Pétala, Bia e Moranguinho. Enquanto os aliados de Babi -Iran Malfitano, André Marinho e Pelé Milflows- continuaram sentados a mesa inconformados com a falsa eliminação de Babi.

Galisteu deixou Babi lamentar a eliminação para depois revelar que a roça era falsa. “Pelo amor de Deus, eu estou arrepiada”, disse Babi sem acreditar. A apresentadora explicou que ela iria para o rancho e pediu para não fazer barulho comemorando por lá para os outros peões não descobrirem. “Obrigada, Brasil”, gritava Babi, ajoelhada, antes de ir para o rancho. “Eu vou ficar quietinha”, disse a peoa.

Babi entrou no rancho fazendo saudação de agradecimento e foi direto para o sofá assistir as imagens das inimigas falando da sua eliminação na roça. Nesta sexta-feira (2), ela poderá escolher dois peões da sede para uma visita no rancho, mas eles não poderão comentar com os outros participantes sobre a roça falsa porque correm o risco dos três serem punidos com uma roça de verdade.

No sábado (3), a atriz volta para a sede da fazenda levando reviravolta para o jogo.