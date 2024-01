Atriz mirim de ‘Senhora do Destino’, Marcela Barrozo revela gravidez

Hoje com 32 anos, a atriz surpreendeu seus seguidores nas redes sociais ao anunciar que será mãe

Com o rosto cheio de sardinhas, cabelo cacheado e olhos verdes, a fofa Marcela Barrozo fez sucesso na infância em novelas como “Senhora do Destino” e “Chocolate com Pimenta”.

Hoje com 32 anos, a atriz surpreendeu seus seguidores nas redes sociais ao anunciar que será mãe. E a criança já tem até nome: é uma menina e se chamará Luiza.

Na postagem em que anuncia a novidade, a atriz marcou um centro de medicina reprodutiva e agradeceu a clínica por “fazer parte desse momento único”, dando a entender que fez tratamento para engravidar.

A atriz, que nos últimos anos esteve em novelas da Record, é casada com o advogado Luiz Fernando Pinto, de 42 anos. Ela também é madrasta de Nicolas, fruto de uma relação anterior de seu marido.

“Obrigada meu amor por estar ao meu lado sempre, fazendo de tudo para tornar meus sonhos realidade. Estou vivendo o melhor momento da minha vida. Estamos ansiosos pela sua chegada, Luiza. Venha completar ainda mais a nossa família”, escreveu Marcela.

Entre os papeis mais marcantes da atriz estão a Estelinha de “Chocolate com Pimenta” (2003) e Bianca, neta de Maria do Carmo, personagem de Susana Vieira em “Senhora do Destino” (2004). Ela também trabalhou em “Malhação” (2006) e “Duas Caras” (2007).

Na Record, atuou em “Bela, a Feia” (2009), “Vidas em Jogo” (2011), “José do Egito” (2013), “Pecado Mortal” (2013), “Milagres de Jesus” (2014), “Os Dez Mandamentos” (2015) e “Gênesis” (2021).