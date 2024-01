Bianca Andrade revela quanto faturou enquanto estava confinada no BBB 20

Minha gente, não é à toa que a influencer Bianca Andrade é conhecida como a rainha do marketing. Nesta segunda-feira (23), a mamãe do Gugudo contou como faturou alto mesmo confinada no BBB 20 nos stories do instagram.

“Até três milhões de reais é o prêmio do BBB. Mas uma participante da edição de 2020, faturou mais de quatrocentos milhões de reais: Eu!”, começou ela.

“Planejei uma campanha para minha marca, Boca Rosa, chamada Color. Todo domingo, que é o dia de maior audiência do programa por conta da votação, eu vestia uma roupa monocromática, com uma cor forte, chamativa”, prosseguiu.

Conhecida como Boca Rosa, a influencer também revelou que levou as roupas que usou em publicidade antes de entrar no BBB para o programa. E as usava sempre aos domingos.

“Antes de entrar no BBB, eu fiz um ensaio de fotos com as mesmas roupas e maquiagem que usaria aos domingos. E aí na hora exato do meu voto meu time subia a foto do meu ensaio, com a mesma roupa e maquiagem que eu estava ali no programa ao vivo. Uma estratégia de Cross Mídia.”