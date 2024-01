Qual a razão para o sumiço de Vanessa Lopes pós desistência do BBB?

Genteeeee, alguém sabe do paradeiro da Vanessa Lopes? Já faz quatro dias que essa menina desistiu do BBB 24 e nada dela aparecer nas redes sociais, seja através de comunicado de sua equipe ou até mesmo através de um vídeo para tranquilizar seus mais de 40 milhões de seguidores. De acordo com o Notícias da TV, a influenciadora e sua família decidiram descansar a imagem e deverão se pronunciar sobre a saída dela do reality ainda nesta semana.

Desde que saiu do programa na sexta-feira (19), a equipe de Vanessa tem se deparado com mensagens negativas e de preocupação sobre o estado de saúde da tiktoker. A orientação foi para que tanto ela quanto seus pais, Alisson Ramalho e Liziane Lopes, muito ativos na internet, dessem “um tempo” até os ânimos se estabilizarem –e, assim, evitem uma nova onda de ataques.

O Notícias da Tv também descobriu que a primeira nota oficial da influenciadora irá sair nos próximos dias, mas ainda não se sabe se Vanessa aparecerá em carne e osso para lê-la ou se a equipe da dançarina optará por um simples comunicado textual. Para alguém como ela, que dedicava quase 100% de seu tempo às redes sociais antes do confinamento, sua ausência na web representa um grande prejuízo.