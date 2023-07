Atriz Ludmillah Anjos, da Globo, sofre acidente de carro durante gravação de filme

Além de sua participação em “Encantados”, Ludmillah também ganhou destaque como finalista da edição de 2013 do programa “The Voice Brasil”

A atriz Ludmillah Anjos, conhecida por seu papel como Crystal na série “Encantados” do Globoplay, sofreu um acidente de carro durante as filmagens de um filme em Brasília, no domingo (16). Segundo informações divulgadas pela equipe da artista em nota nas redes sociais, Ludmillah está internada e passa bem.

“Ela está em Brasília, em observação e se recuperando do acidente, com acompanhamento médico. Agradecemos pelo carinho e pedimos que continuem enviando suas orações para uma rápida recuperação.”

Além de sua participação em “Encantados”, Ludmillah também ganhou destaque como finalista da edição de 2013 do programa “The Voice Brasil”. A namorada da atriz, Laís Ferreira, informou que a equipe médica realizará novos exames.