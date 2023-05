Atriz de ‘Vai na Fé’ defende Patrícia Poeta após ‘mal-entendido’ no ‘Encontro’

Nesta terça, a atriz entrou no palco do “Encontro” e uma pequena invertida ao vivo recebeu comentários nas redes sociais

São Paulo – SP

Um pequeno “mal-entendido” entre a atriz Carla Cristina Cardoso e Patrícia Poeta, no “Encontro”, nesta terça-feira (2), rendeu comentários nas redes sociais. Em vídeo nas redes sociais, a intérprete de Bruna em “Vai na Fé” defendeu a apresentadora e que o programa “é maravilhoso”.



“A Patrícia sempre foi extremamente carinhosa comigo, extremamente cuidadosa e sempre que passou por mim, mandou coração, gritou o meu nome, gritou o nome da personagem da novela que eu estava fazendo, gritava que o meu cabelo estava lindo…Ela sempre fez isso”, garantiu Carla Cristina.



Além disso, ela fez questão de explicar que as duas sempre interagiram nos bastidores. “Então, eu já entrei [no Encontro] falando: ‘Eu já te conheço dos corredores’. E ela falou: ‘Mas é a primeira vez aqui’. Então, gente, mais amor no coração, não me usem para essas coisas, me usem para coisas boas tá? Eu estou superlivre para isso e vamos assistir Vai na Fé, tá bom?”, completou.



“Eu sou apaixonada pela Patricia, ela sempre me tratou maravilhosamente bem. Muito amor pra gente”, finalizou Carla.



Nesta terça, a atriz entrou no palco do “Encontro” e uma pequena invertida ao vivo recebeu comentários nas redes sociais. “Que prazer conhecer você pessoalmente”, disse Patrícia. Em seguida, Carla falou: “A gente já se encontrou nos corredores, né? Lá do Rio”. A apresentadora, por sua vez, justificou sua frase: “Mas no programa é a primeira vez. E está arrebentando como a Bruna de ‘Vai na Fé'”.