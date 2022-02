Atriz de ‘Três é Demais’ relembra briga com Bob Saget semanas antes de sua morte

A atriz Candace Cameron Bure, 45, contou em entrevista ao programa Today que ela e o ator Bob Saget (1956-2022) tiveram uma discussão em suas últimas mensagens de texto, apenas duas semanas antes do ex-colega de elenco da série de “Três é Demais” morrer, em 9 de janeiro.

“Nós íamos jantar. E entramos em uma pequena briga. E seu voo atrasou. Acabamos não jantando”, disse a artista em um trecho reproduzido pelo site Page Six. “Mas no estilo Bob, no dia seguinte ele me escreveu o que seriam páginas de texto. E ele estava se desculpando, dizendo estar mal-humorado e muito arrependido.”



Cameron conta que, durante a conversa, o ator se comparou com sua mãe, Dolly, que faleceu em 2014. “Ele disse: ‘Agora me sinto ainda pior. Eu estava tão errado. Você é minha pessoa favorita na Terra e eu agi como Dolly. Eu estava me preparando para pegar um voo atrasado e fiquei irritado.'”



“Bob continuou e continuou no texto. E ele disse no final: ‘Eu te amo mais pelo problema que você está me dando, se é que isso é possível”, relembrou a atriz, que interpretou DJ Tanner, filha do personagem de Saget na série.



“Eu escrevi de volta… ‘Eu nunca poderia ficar brava com você. Revirar meus olhos para você? Sim. Mas nunca brava'”, contou, acrescentando que disse ao ator: “E eu amo que [você esteja sendo] Dolly. Aquilo me fez rir alto. Eu amei sua mãe”.



Saget então respondeu: “Eu te amo. Minha mãe também te amava”. Cameron ainda afirmou que sentia medo de rever as mensagens de texto que trocava com Saget, porque elas eram muito significativas. “Estou com tanto medo de abrir a mensagem dele e excluí-la acidentalmente um dia”, disse ela entre lágrimas. “Me assusta muito porque eu nunca quero perder isso.”



O comediante Bob Saget, que interpretou Danny Tanner na sitcom “Três É Demais”, morreu no dia 9 de janeiro deste ano, aos 65 anos, em Orlando, nos EUA.