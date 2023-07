Atriz de ‘This Is Us’ revela que já recebeu cheque de 1 centavo como pagamento de royalties

A compensação, chamada residual, é referente ao uso das imagens de artistas em materiais de divulgação e reexibições das produções estreladas por eles

Uma das estrelas da série This Is Us, Mandy Moore estava entre a multidão que protestou na terça-feira, 18, em Burbank, na Califórnia, Estados Unidos, a favor da greve dos atores (SAG-AFTRA) . A atriz, que esteve na produção como uma das protagonistas e foi indicada ao Emmy, contou ao portal Hollywood Reporter que chegou a receber pagamentos de royalties de 1 centavo de dólar pelo seriado.

A compensação, chamada residual, é referente ao uso das imagens de artistas em materiais de divulgação e reexibições das produções estreladas por eles. Essa é uma das principais questões da greve: “Como atores com trabalho, estamos em posições privilegiadas por termos estado em séries que foram sucessos de diferentes formas”, reforça a atriz. “Mas antes de nós, vários atores nessas mesmas posições conseguiam viver dos royalties ou pelo menos pagar as contas”.

Segundo Moore, ela recebeu “uns 81 cheques bem pequenininhos, de centavos”, como residuais de This is Us, série em que atuou por seis temporadas.

Ainda que as produções sejam bem-sucedidas, os atores afirmam não conseguir royalties significativos. Serviços de streaming como Netflix, Amazon, Apple e Disney não fornecem dados tradicionais de exibição, o que o sindicato aponta como falta de transparência sobre os valores recebidos.

A última vez em que os atores entraram em greve contra os estúdios foi em 1980 devido aos lucros das fitas de videocassete e da TV por assinatura. Essa é a primeira vez em 63 anos que atores e roteiristas de Hollywood ficam em greve ao mesmo tempo

A única vez em que os dois sindicatos ficaram sem trabalhar ao mesmo tempo foi em 1960, e, na ocasião, obtiveram benefícios como acesso a seguro-saúde e pensão. Mas foi a greve de 100 dias liderada pelos roteiristas em 2007-2008 que lançou as bases para o conflito atual, concentrando a maioria das discussões no pagamento pelo conteúdo distribuído pela internet.

Estadão Conteúdo