Terra e Paixão: Irene manda Ramiro atropelar Aline 

Desde a morte de Daniel, a ex-prostituta, que já não ia com a cara de Aline, passará a culpá-la pela tragédia.

Amores, a dondoca não desiste fácil. Após não ter conseguido envenenar Aline, com uma taça de champanhe batizada, Irene revelará o seu próximo plano para tirar a vida da vizinha.

Com medo de executar o crime com suas próprias mãos, a esposa de Antônio La Selva mandará o jagunço do marido, Ramiro, passar com o carro por cima da moça, a quem ela culpa pela morte de seu querido filho, Daniel.

O serviçal se mostrará resistente ao pedido da madame, afirmando que se algo acontecer com a viúva de Daniel, Antônio será acusado como culpado. Mas, Irene será persistente e ordenará que o jagunço use o antigo carro de Caio, que a muito tempo está guardado nas dependências de seu marido.