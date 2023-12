Árvore de Natal de Gkay tem 3 metros de altura e galhos importados

Gkay até contratou uma decoradora especialista em Natal para montar a árvore

Folhapress

Rio de Janeiro – RJ

A influenciadora Gessica Kayane, a Gkay, não pensou duas vezes ao organizar as festas do final de ano em sua casa. Quis uma super produção a começar pela decoração e, em especial, os enfeites de um árvore de Natal de três metros de altura colocada em um canto especial do imóvel, em São Paulo.

Gkay até contratou uma decoradora especialista em Natal para montar a árvore, inspirada no estilo americano e toda enfeitada com bolas brancas e galhos importados.

A cor natural e esbranquiçada foi um pedido da famosa, que levou muito tempo de trabalho dos decoradores, mas, pelo jeito totalmente aprovado por Gkay, que fez várias fotos da árvore de Natal e publicou orgulhosa nas redes sociais.

Milhares de luzes de Led completam a decoração assim como as caixas cenográficas, utilizadas para simular os presentes e a estrela brilhante no alto da árvore, que teria sido alugada por Gkay. O valor do aluguel, claro, acabou não revelado. Mas, a decoradora Sabrina Guimarães contou ao Gshow que um dos maiores símbolos do Natal personalizado e com três metros não saem por menos de R$ 17 mil.