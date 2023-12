Ratinho surpreende a web com seu visual ao realizar um transplante capilar

Eu achando que nada mais iria me surpreender nessa vida, quando eu me deparo com um vídeo do apresentador Ratinho mostrando como ele está após seu procedimento de transplante capilar neste sábado (23). O apresentador precisou raspar os cabelos para a cirurgia e foi comparado a até Guilherme Roberto (1938-2002) e até mesmo com o cantor Mano Brown.

Quem fez o vídeo foi um funcionário do SBT, onde o apresentador aparece ao lado do filho, Ratinho Jr. O governador do Paraná lava a cabeça do pai com ajuda de um spray, já que o local está sensibilizado pelo pelo procedimento estético. Obviamente, esse novo visual foi recebido com bom-humor pelos seus seguidores e amigos famosos do comunicador.

“Ainda bem que tiram você da cadeia”, escreveu Celso Portiolli.

“Jurava que era o Mano Brown”, acrescentou Lucas Barcelos.

“É o Ronaldo na Copa de 2022”, seguiu Jamal Santos.

“Vai ficar cabelo, bonitão e nem precisou passar pelo Fofocalizando”, emendou Tom Cavalcante.

“Agora o Jassa vai ficar feliz de cortar esse cabelão”, seguiu Eliana.

“Me desculpa, mas tá parecendo o sargento Pincel”, disse um internauta.