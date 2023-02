Ariana Grande canta hit de Anitta e engrossa onda do deepfake nas músicas

Deepfake é uma técnica de tecnologia artificial usada para criar vídeos falsos em que rostos e vozes originais são substituídos pelos de outra pessoa

As vozes de divas pop têm sido usadas para criar versões novas de hits em remixes que viralizam nas redes sociais. Um dos mais famosos é o que traz os vocais de Ariana Grande na música “Envolver”, de Anitta.

Alguns destes vídeos usam inteligência artificial ou deepfake para criar as distorções. É o que tenta explicar um TikTok que usa a voz de Taylor Swift na canção “This is What You Came For”, cantada originalmente por Rihanna.

Deepfake é uma técnica de tecnologia artificial usada para criar vídeos falsos em que rostos e vozes originais são substituídos pelos de outra pessoa. O áudio pode ser criado com os mesmos sotaque, timbre e velocidade da voz. São montagens ultrarrealistas.

Anitta, por exemplo, já teve seu rosto adicionado no vídeo de uma mulher praticando sexo oral em um homem.

Os criadores destes remixes que têm viralizado tentam brincar com vozes de artistas que tenham timbres semelhantes para que o resultado fique mais crível.

Lady Gaga, por exemplo, “canta” uma canção de Lana Del Rey num vídeo que tem mais de 124 mil visualizações no YouTube. O resultado não é lá dos melhores, mas não deixa de ser curioso. O vocal sussurrado de Billie Eilish foi incorporado à canção “Vigilante Shit”, do último disco lançado por Taylor Swift. É mesmo convincente.