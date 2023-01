Após sair da Globo, Ana Furtado vai comandar cobertura do Grammy na TV paga

A apresentadora deixou a Globo em julho de 2022, onde estava desde 1996. Como atriz, ela participou de seriados, séries e novelas

Ana Furtado, 49, vai comandar a cobertura das premiações de música, filmes e séries transmitidas pelo canal pago TNT em 2023. Trata-se do retorno da mulher de Boninho, 61, à televisão -no ano passado, ela se desligou da Globo após 26 anos.

A estreia será na cerimônia do Grammy Awards, que acontece no próximo domingo (5), a partir das 21h30, e terá transmissão simultânea no serviço de streaming HBO Max. Em estúdio, ela estará ao lado do jornalista Phelipe Cruz e do músico Charles Gavin (ex-Titãs), que serão comentaristas. Já a modelo Carol Ribeiro vai entrevistar famosos no tapete vermelho, direto de Las Vegas.

“Sempre amei as premiações e assisto todas, então apresentar é unir tudo que amo em um só lugar: o glamour, a agitação, a energia que envolve as premiações, e a oportunidade de ter comigo comentaristas talentosíssimos sobre música, cinema e TV é um combo que eu sempre quis”, comentou Ana. “Não consigo imaginar uma maneira melhor de começar essa nova fase.”

A apresentadora deixou a Globo em julho de 2022, onde estava desde 1996. Como atriz, ela participou de seriados, séries e novelas, como “Caça Talentos” (1996-1998) e “Caminhos das Índias” (2009). Porém, ela se firmou mesmo apresentadora, ficando à frente do Video Show por oito anos e participando da criação do É de Casa, seu último programa na casa.

Nas redes sociais, Ana comemorou o novo emprego e disse estar pronta para a nova empreitada. “Cara, esse sorriso aqui não esconde a minha felicidade, né?”, afirmou.