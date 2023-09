Após críticas, Drew Barrymore pede desculpas, mas não cancela retorno de programa

Atriz foi criticada pela volta do programa, que conta com roteiristas e escritores ligados ao sindicato da categoria, que está em greve

São Paulo – SP

Uma onde de críticas atinge Drew Barrymore essa semana nos Estados Unidos e, nesta sexta-feira (15), ela publicou um vídeo se desculpando publicamente pela decisão de retornar com seu programa durante a greve de Hollywood.

“Não há nada que possa fazer ou dizer para amenizar as coisas. Assumo total responsabilidade pelas minhas ações, não há nada que eu faça que deixe isso ok para aqueles que não estão de acordo com isso. Tem muitas razões do porquê isso é complexo”, começou.

Muitos atores e atrizes criticaram publicamente a atriz por voltar com o The Drew Barrymore Show, que tem nos bastidores roteiristas e escritores ligados ao sindicato da categoria, que está em greve. Isso pode acarretar em trabalhadores furando a paralisação ou a participação de não sindicalistas.

“Tem uma grande pergunta do porquê estou fazendo isso. Isso é maior do que eu, tem o trabalho de outras pessoas na reta. Eu queria um programa que distraísse as pessoas de tudo o mais o que acontece no mundo durante tempos tempos difíceis.”

O talk show é conhecido pelas conversas francas com atores que, não momento, estão impedidos de divulgarem as produções em que participam.

Após o anúncio, o sindicato de roteiristas fez uma publicação no X (antigo Twitter) pedindo que a apresentadora reconsidere o lançamento, previsto para 18 de setembro. “É um programa atingido pela greve que está planejando retornar sem seus escritores. Qualquer texto escrito no The Drew Barrymore Show viola as regras. Ela poderia financiar pessoalmente os salários da equipe para a eternidade.”