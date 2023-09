Fernanda Keulla é criticada pro decote em entrevista Gusttavo Lima

Os internautas comentaram que ela sabia que ele é casado com Andressa Suíta e que usou do decote para provocar

Fernanda Keulla teve que lidar com a revolta do seu público ao entrevistar Gusttavo Lima no rodeio de Itu, em São Paulo. A musa elegeu um vestido com um super decote para a festa e não deixou de receber críticas sobre a escolha do modelito. Muitos disseram que ela escolheu o vestido decotado mesmo sabendo que ele é casado.

“Sem noção essa repórter, sabe que o cara é casado”, escreveu a seguidora. “Exagero se vestir assim para entrevistar até porque tem cantores que são casados, um pouco de respeito seria bom”, escreveu outra. “Ridículo, alguém aí se veste assim pra trabalhar?”, perguntou a internauta.

Em respostas às críticas ela respondeu com um vídeo de suas entrevistas: “Ela só tinha um decote e um sonho”, junto com emoji de risos.