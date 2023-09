Atual e Ex de Maiara em pé de guerra agora na RecordTV

Matheus, atual da cantora sertaneja detona o ex dela, Fernando Zor na web. Fãs apoiam Matheus Gabriel: ‘Ele sabe valorizar’

Eitaaaa meus amores, a cantora Maiara foi o estopim de uma treta bombástica entre seu ex-namorado, Fernando Zor, e o seu atual, Matheus Gabriel. Isso tudo por causa um vídeo postado por Renato Sertanejeiro em seu Instagram no qual ele exibe imagens de uma pescaria com Maiara para Fernando e ele fala que estava com saudades.

Revoltadíssimo com a atitude do cantor, Matheus Gabriel não deixou barato e comentou o momento, não só defendendo sua amada como também criticando o comportamento do ex da irmã de Maraisa.

Veja abaixo: