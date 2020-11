Anitta monta árvore de Natal ouvindo Mariah Carey; americana reposta vídeo

Anitta já entrou em clima das festas de final de ano. Na contagem regressiva para as datas, a cantora resolveu montar sua árvore de Natal ao som de Mariah Carey com a clássica “All I Want for Christmas Is You”.

Após sair para votar nas eleições do Rio de Janeiro na manhã de ontem (15), a artista usou as redes sociais para mostrar os vídeos com a decoração de sua mansão aos fãs.

“Melhor dia do ano. Amo Natal”, afirmou Anitta, visivelmente animada com a ocasião e notada por Mariah Carey, que repostou o vídeo em seu perfil no Instagram.