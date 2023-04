Anitta assina com a Republic Records, gravadora de Taylor Swift e Drake, diz revista

Anitta rompeu com a Warner após 11 anos de parceria, gravadora que foi responsável por um grande esforço para lançar a cantora nos EUA

São Paulo – SP

Anitta assinou contrato com a Republic Records, gravadora do grupo Universal Music Group, segundo as revistas Variety e Billboard. A notícia surge duas semanas depois de a cantora anunciar seu rompimento com a Warner Music Brasil e um dia depois de divulgar o lançamento de duas últimas faixas com a antiga gravadora.

Republic Records é responsável por grandes músicos dos Estados Unidos, como Taylor Swift, Drake, Ariana Grande, Post Malone, The Weeknd, Nick Minaj e vários outros. Anitta é um dos primeiros nomes latinos do grupo e o primeiro brasileiro.

Anitta rompeu com a Warner após 11 anos de parceria. “Nós concordamos em seguir caminhos diferentes. Anitta gostaria de agradecer ao time da Warner por todo o suporte, e a gravadora deseja tudo de melhor para o futuro da cantora”, diz um comunicado publicado nas redes sociais da cantora.

A gravadora foi responsável por um grande esforço para lançar a cantora nos Estados Unidos, principalmente com seu álbum do ano passado “Versions of Me”, com várias faixas em inglês. Apesar disso e da faixa “Envolver”, grande sucesso mundial, a cantora segue tendo mais destaque na América Latina e em outros países que não os EUA.