Anitta agradece fãs e celebra Brasil após VMA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A cantora Anitta, 29, fez uma sequência de vídeos em seus Stories conversando com os fãs após se tornar a primeira brasileira a ter vencido o Video Music Awards, o VMA. A artista ganhou na categoria de melhor clipe de música latina na noite deste domingo (28).

“Oi pessoal, sei que eu prometi aos meus fãs que eu viria aqui e diria algo. Ainda não dormi desde ontem, porque ainda estou tentando processar tudo o que aconteceu ontem à noite. Estou indo para casa e só queria dizer obrigada, fazer com que todo mundo saiba como estou feliz”, começou ela.

“Para quem não é brasileiro: É muito difícil entender o que aconteceu ontem. Meu país sempre teve momentos sociais malucos, ainda mais do lugar que eu vim. Muitas pessoas não sabem, mas eu nasci e cresci nas favelas, comunidades. Para todos nós, as coisas são muito impossíveis”, disse a artista, que se emocionou ao falar de Honório Gurgel, lugar em que cresceu.

“Ver um sonho que eu sempre sonhei sendo realizado… Fui criada com o funk, e quando eu comecei as pessoas estavam sendo presas por cantar esse ritmo. E eu prometi que um dia eu iria mudar isso, e hoje eu posso ter feito isso”, continuou a cantora, que estava deixando o recado falando inglês.

A artista seguiu dizendo que, apesar de cantar músicas em espanhol, a cultura do Brasil é bastante diferente dos outros países latino-americanos. “Nós falamos português, é um mundo totalmente diferente. Eu sou a primeira pessoa a fazer isso no meu país. Agora, após celebrar com os meus amigos, me sinto muito grata.”

“As pessoas me olhavam e não imaginam que eu vim de um lugar como esse. Nós crescemos acreditando que não tem um futuro para nós, meu sonho sempre foi mostrar que é possível”, disse. “Hoje foi um dia especial para todo o país, agora estou vendo vídeos de todos os cantos do Brasil ficando juntos como se fosse uma Copa do Mundo, torcendo por mim. Eu só quero agradecer todos, meus amigos verdadeiros, minha família e meu país inteiro.”

Anitta concorreu com Bad Bunny, com “Tití me Pregunto”, Becky G X Carol G, de “MAMIII”, Daddy Yankee, com “Remix”, Farruko, do sucesso “Pepas” e J Balvin & Skrillex, de “In da Ghetto”. Foi a primeira vez que o Brasil ganhou um prêmio na cerimônia organizada pela MTV, que elenca os melhores clipes do ano.