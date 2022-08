Murda Beatz leva coleção de relógios para o VMA

Um dos acessórios custava a bagatela de R$1,1 milhão

Se vocês estão passando bem, Anitta está no mais alto nível de se sentir bem. Aloca! Seu noivo, Murda Beatz, esbanjou riqueza no red carpet do VMA, que ocorreu ontem (28). O produtor musical levou sua coleção de relógios para passear dentro de uma bolsinha simpática da Fendi.

O loiro não economizou e entre os modelos encontrava-se um Richard Mille de R$1,1 milhão.

Murda foi todo trajado de Fendi em bordô. Pelo menos ele não perdeu o horário da apresentação do nosso cristal brasileiro.