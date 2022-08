Anitta vence VMA na categoria de ‘Melhor Hit Latino’

Cantora trouxe o prêmio para o Brasil com ‘Envolver’

Eu disse que a patroa não descia do salto para as competições e que um dia o mundo saberia do poder de Anitta. Ontem (28), a musa levou a estatueta do astronauta para casa, vencendo o VMA na categoria ‘Melhor Hit Latino’. A Girl From Rio não deixou de falar sobre ser brasileira no seu discurso.

“Estamos aqui fazendo história hoje. É a primeira vez que o Brasil está aqui. Eu apresentei um ritmo que por muitos anos, no meu país, foi considerado um crime. Nós nunca imaginamos que isso seria possível! Muito obrigada!!”, agradeceu.

Para quem não sabe, ela é a primeira artista a se apresentar na premiação e a levar um prêmio para casa. Além disso, ela concorreu com grandes nomes da música, como Bad Bunny, Becky G e Karol G, Daddy Yankee, Farruko e J Balvin.