Andressa Urach volta à academia após retomar carreira de modelo

A influenciadora compartilhou com seus seguidores nas redes sociais sua nova rotina e os seus novos treinos

Andressa Urach, de 34 anos, voltou a sua rotina de praticar exercícios e cuidar do corpo nesta segunda-feira (11), e compartilhou com seus seguidores no Instagram e em seu canal no YouTube seus treinos.

A ex-vice-Miss Bumbum retomou a carreira de modelo no último fim de semana após ter dado à luz Leon, de quatro meses, fruto de seu casamento com o empresário Thiago Lopes.

“Esse treino é muito puxado. São 20 minutos, mas estou acabada. Claro que a dor no corpo do exercício vai ficar, porque eu fiz muitos exercícios, apesar dos movimentos parecerem levinhos”, disse Andressa no vídeo.