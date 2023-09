Andressa Urach retira processo contra Universal; descubra o motivo de sua renúncia a R$ 2 milhões

Andressa abre mão do dinheiro e explica renúncia ao processo contra a Igreja Universal através das redes sociais

Andressa Urach decidiu, em janeiro de 2021, ingressar com um processo contra a Igreja Universal com o objetivo de recuperar a quantia de R$ 2 milhões que havia doado durante seu período de afiliação religiosa, que abrangeu os anos de 2015 a 2019. No entanto, nesta quinta-feira (31), a influenciadora surpreendeu ao revelar que desistiu do processo.

Através de uma sessão de perguntas e respostas em suas redes sociais, Andressa Urach foi indagada sobre se havia conseguido reaver o montante doado.

“Esse processo que eu movi contra eles estava me desagastando muito emocionalmente e espiritualmente. Então, abri mão do processo e dos R$ 2 milhões. Acredito que Deus, de alguma maneira, vai me retribuir de outras formas esse valor que eu acabei perdendo para a igreja. Deixei na conta do universo e sei que todo bem que a gente faz por um lado, retorna de outro”, explicou.

“Foram R$ 2 milhões, mas graças a Deus, tenho bastante saúde para trabalhar e conquistar muito mais”, finalizou. Atualmente, Andressa tem lucrado com seu perfil de conteúdo adulto em uma plataforma paga. Somente em 23 dias, a influenciadora conseguiu meio milhão de reais.

Além disso, outra pergunta que chamou a atenção foi relacionada a suas crenças espirituais, indagando se ela acreditava em alcançar o paraíso após sua morte. Vale destacar que durante seu período de associação à Igreja Universal, Andressa Urach havia deixado sua carreira na indústria adulta, mas após o término de seu casamento e seu afastamento da igreja, ela retomou sua produção de conteúdo adulto.

“Para mim matar e roubar é abominável. Mas se Jesus, que é Jesus, perdoou o ladrão na cruz, eu acredito plenamente na minha salvação. Roubar, eu não roubei, matar, eu não matei… Se ele perdoou o ladrão, com certeza ele vai me perdoar”, disse.