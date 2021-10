Após separação, Andressa Urach anuncia volta para prostituição

Mais uma polêmica envolvendo Andressa Urach! A modelo anunciou que voltou a usar o nome dos tempos de prostituição: “Ímola”

Tempos conturbados na vida de Andressa Urach. Na semana passada ela anunciou a separação de Thiago Lopes, com quem se casou em abril e é pai do filho que está esperando. Nesta quarta-feira (29), Andressa usou suas redes sociais para anunciar sua volta ao mundo da prostituição!

Andressa fez um post no Instagram em que aparece de top e biquíni cavado com a seguinte legenda: “Aviso: a Imola voltou”. Para quem não se lembra, ou não sabia, “Imola” é o nome que ela usava na época em que se prostituía. No post, ela ainda avisou que veria os fãs no Gruta Azul, nome de uma boate de entretenimento adulto em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Separação conturbada e suspeita de aborto

Andressa usou seu Instagram na última sexta-feira (24) para anunciar o fim do casamento com Thiago Lopes. A modelo, que está grávida do empresário, pediu que não fizessem perguntas sobre o assunto.

“Comunicado: eu e me esposo estamos nos separando! Por favor não me façam perguntas, pois não estou bem para falar”, escreveu ela, que espera Leon.

Depois do comunicado, os dois começaram a se alfinetar pela internet e chegaram a apagar as fotos que tinham juntos, da época do relacionamento. Nesta quarta-feira (29), ela publicou uma série de prints de conversas com o ex-marido, afirmando que ele teria cancelado os planos de saúde de Andressa, que está grávida, e de Arthur, filho mais velho dela. A modelo também disse que estaria sendo ameaçada. Thiago, por sua vez, afirmou no Stories que a modelo está “transtornada”.

"Saibam que, se eu for internada, isso é uma injustiça, porque estou grávida. É triste, não queria que fosse assim, ele é pai do meu filho e tenho um carinho e respeito muito grande por ele. Infelizmente, está acabando desta maneira" Andressa Urach

“Quem se separou foi você, me deixou grávida, me traiu. E ainda me humilhou falando que ia me ajudar com um pouco de dinheiro, sabendo que eu não tinha como me sustentar”, diz Andressa na conversa.

“Não vou te perdoar por isso. Você nunca me conheceu em fúria. Não volte para casa”, responde Thiago. “Quando você casou comigo, você foi meu cliente e sabia do meu trabalho. Aceitou e achou que eu iria fazer o que já me deixou?”, questiona Andressa.

Andressa Urach fez um longo desabafo hoje, durante sua participação no “A Tarde É Sua” (RedeTV!). Durante o programa ela disse que o ex-marido pretende interná-la em uma clínica psiquiátrica contra sua vontade. Segundo ela, o empresário quer interditá-la por estar grávida e ter dito que voltaria para a prostituição, já que não tem como se sustentar.

A modelo divulgou trechos de conversas no celular atribuídas ao ex-marido Thiago Lopes. Nas duas capturas de telas que ela exibiu no Instagram, Urach respondeu sobre a saída dele da residência e disse que foi traída pelo companheiro. Pelas mensagens, Thiago disse que Urach estava “transtornada”.