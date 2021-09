Após foto juntos, ex de Andressa Urach diz que ela ‘escolheu o pior caminho’

Lopes diz que não vai perdoar a ex-mulher: “Tu não conhece a minha fúria. Não volta para casa”, escreveu em sua rede social

SÃO PAULO, SP

Poucas horas após compartilhar um registro e afirmar que estava “se entendendo” com Andressa Urach, 33, Thiago Lopes, ex-marido da modelo, publicou uma sequência de Stories sobre a vice-Miss Bumbum e negando acusações de que o relacionamento seria abusivo.



“Sempre quis que a Andressa fosse independente. Eu era o maior incentivador dela para a criação da loja on-line e do salão. Mas a Andressa nunca termina o que inicia. Ela sempre falou que queria ser dependente de mim”, começou. “Os merchans eram negociados por mim para a Andressa, o dinheiro sempre caiu na conta dela. Nunca faltou”. Lopes continuou dizendo que quando conheceu a modelo, sua vida estava “totalmente desorganizada” e afirmou que ela possuía contas atrasadas, dívidas de cartões, que o passaporte de Arthur, filho de Urach, estava vencido e que eles “não tinham hábitos de higiene bucal”.



“Paguei o IPVA, paguei todas as multas, revisão do carro dela, regularizado o título de eleitor, hoje ela está sem dívida alguma no cartão graças ao controle financeiro que orientei, passaporte do Arthur renovado, caixa de água nova e ainda estávamos reformando a casa”, continuou.



“Proporcionei planos de saúde para a Andressa e o Arthur que ainda estão ativos”. Ele afirma que Urach “tinha a vida que toda mulher sonha em ter. Nunca agredi verbalmente nem fisicamente. Quem me conhece sabe que sou a pessoa mais improvável de praticar tais atos”.



“Sempre aconselhei a Andressa a não postar tudo da vida dela nas redes sociais. Guardar para si. Para termos a nossa privacidade. Ensinava a Andressa a escrever e falar corretamente”, completou nos Stories. “Ela sempre teve opções na vida, sempre teve pessoas genuínas dispostas a ajudá-la, mas ela escolheu o pior caminho. Sim, ela escolheu. Não era o único caminho”, escreveu ainda. Por fim, Lopes publicou um trecho bíblico que diz: “A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata, com as próprias mãos destrói”.



Na noite desta quarta-feira (29), Thiago foi às redes sociais para acusar a mãe do filho que espera de fumar e de se prostituir. “Que tipo de pessoa em sã consciência volta a se prostituir grávida? Que tipo de pessoa volta a fumar em plena formação do feto? Estou orando e jejuando pela vida do meu filho”, disse ele que espera Leon com a agora ex-mulher.



Na sequência, se defendeu sobre as acusações de tê-la traído e abandonado a casa. “Não abandonei a casa. Estou aqui administrando e sustentando a casa como sempre fiz. Nunca faltou nada e não faltará. Vivemos em abundância e agradeço à Deus por isso. Quem está fora de casa neste momento é a Andressa. E todos sabem onde ela está”, disparou.



Andressa disse ainda nesta quarta (29), por meio de suas redes sociais, que está sendo ameaçada pelo ex-marido Thiago Lopes. Ele nega. A reportagem apurou que Andressa ainda não entrou com nenhuma ação contra o ex-marido, mas nada está descartado.



No Stories do Instagram, a modelo e organizadora do concurso Miss Bumbum publicou trechos de conversas no WhatsApp que teria trocado com Lopes. Em uma das mensagens, ela diz que o ex a traiu e também foi o responsável por pedir a separação.



Os dois se casaram em dezembro de 2020, e Andressa está grávida do primeiro filho do casal. “Quem se separou foi você, me deixou grávida e me traiu. E ainda me humilhou falando que ia me ajudar com um pouco de dinheiro, sabendo que eu não tinha como me sustentar”, afirma ela.



Na resposta exposta pela modelo, Lopes diz que não vai perdoar a ex-mulher: “Tu não conhece a minha fúria. Não volta para casa.” Em outro trecho da conversa, ele afirma que Urach abandonou o filho dela mais velho, fruto de um relacionamento anterior da modelo. “Tá passando fome lá.” Ela rebate dizendo que deixou comida.



A modelo também escreve que Lopes tirou o plano de saúde dela e do filho. “Só estou expondo porque estou sendo ameaçada”, escreve Urach. Lopes, por meio do seu Instagram, respondeu que nunca traiu a ex-mulher e que ela está “transtornada”. “Sequer estou em casa. Pelo que percebo três motivos levaram a Andressa a ficar assim: 1-) espiritual; 2-) transtorno crônico de personalidade (borderline) e 3-) gestação”, escreveu ele.



Antes de expor as conversas de WhatsApp com o ex-marido, a modelo já tinha provocado comoção nas redes sociais ao publicar no Instagram uma foto de biquíni e anunciar que a “Imola voltou” –Imola era o nome usado por ela na época em que se prostituía. Ela também apagou a maior parte das imagens que estavam postadas no seu perfil na rede social.