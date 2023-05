Anderson do Molejo diz que retomará tratamento contra câncer

Artista se prepara para a nova fase e fará uma punção, além de controlar com quimioterapia

São Paulo – SP

Após ser diagnosticado com um câncer na região da virilha e meses depois anunciar que havia se curado, o cantor do grupo Molejo Anderson Leonardo, 50, revelou em entrevista ao podcast Rocinha Cast que precisará retomar o tratamento.



Segundo ele, um inchaço nos testículos o fez procurar o médico, que avisou que ele deveria voltar a fazer algumas seções.



“Quando vi, reparei que estava inchando em outra região. Está muito inchado. É f*da para colocar uma roupa, muito complicado”, contou ele.



Até mesmo para fazer shows tem sido difícil. “Esses dias eu fui tocar e vi que um casal ficou me olhando. Eu queria entrar num buraco. O casal saiu, senti que eles comentaram”, disse.



Agora, o artista se prepara para a nova fase e fará uma punção no local, além de controlar com quimioterapia. Mas ele garante que está bem.



“Estou legal. O meu câncer é um câncer raro, que eu já consegui controlar. Mas sempre tem a possibilidade de ele irradiar para outro lugar. Vou enfrentar isso.”