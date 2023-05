Show de Mc Pipokinha cancelado (de novo)

Funkeira caiu nas graças do esquecimento e a organização do evento já organiza para a devolução do dinheiro dos fãs que compraram seu ingressos

Viiish! Os shows de Mc Pipokinha estão sendo cancelados por todo Brasil e a agenda de shows da cantora está cada vez mais vazia. O show que a funkeira faria em Jaraguá do Sul, nesta sexta (19), foi cancelado e a organização já decidiu como vai acontecer a devolução dos ingressos para os compradores. A casa de shows emitiu uma nota e cita o cancelamento “tendo em vista os últimos acontecimentos e divergências sobre o show, a Like Music comunica o cancelamento do show da MC Pipokinha”. Uma operação da polícia seria realizada no local, principalmente do Conselho Tutelar, para evitar que menores de idade entrassem na casa noturna e apurasse o aparecimento de identidades falsificadas.