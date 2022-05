Ana Furtado celebra 4 anos de remissão do câncer: ‘Está tudo bem’

Nas redes sociais a apresentadora compartilhou um post comemorando a vitória e relembrou “ Vá ao médico. Faça seus exames de rotina”

Ana Furtado, de 48 anos, está comemorando a vitória na luta contra o câncer. Nesta segunda-feira (30), ela esteve no hospital para fazer seus exames de rotina e festejou estar há quatro anos livre da doença.

“Fiz os meus exames de rastreio. Celebro em 2022 o meu quarto ano de remissão do câncer de mama e sigo aqui focada rumo à cura definitiva. Todos os anos esses exames de rastreamento estão marcados na minha agenda como prioridades inadiáveis! Na companhia do meu amor @jbboninho, passei um dia inteiro internada para realizá-los e trago aqui boas notícias: está tudo bem!”, começou Ana, que ainda postou uma selfie com uma enfermeira que se tornou grande parceira durante seu tratamento.

“Esse post celebra mais uma etapa dessa jornada, mas está aqui principalmente para lembrar que a DETECÇÃO PRECOCE SALVA VIDAS. Vá ao médico. Faça seus exames de rotina. Essa é a forma mais eficiente de aumentar (e MUITO) as suas chances de CURA! Por isso, esteja atenta ao seu corpo e não coloque absolutamente NADA acima da sua saúde. Bora! Com a coragem sempre maior que os nossos medos, seguimos!”, finalizou.