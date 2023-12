Alexandre Pires cancela show em cruzeiro após homem cair no mar; ele segue desaparecido

“Meus sentimentos aos familiares e amigos da pessoa que caiu no mar, da varanda de sua cabine”, escreveu ele nas redes sociais

Folhapress

São Paulo – SP

O cantor Alexandre Pires cancelou uma apresentação que faria num cruzeiro após um homem cair no mar. Ele continua desaparecido e ainda não há outras informações oficiais. Pelas redes sociais, o cantor lamentou o ocorrido e deu mais explicações sobre o cancelamento. O show seria na madrugada deste sábado (30).

“Meus sentimentos aos familiares e amigos da pessoa que caiu no mar, da varanda de sua cabine, durante cruzeiro do MSC Preziosa, por volta das 0h30 de hoje. Peço a Deus que conforte o coração de todos neste momento”, escreveu ele.

“Conversamos com a organização e chegamos a um consenso para a não realização do show, que estava previsto para ter início à 1h. Ainda não havíamos subido ao palco quando esse fato trágico aconteceu. Nossa missão é levar alegria e promover a cultura por meio da música, o que não seria possível em razão do ocorrido. Peço desculpas”, disse.

O trabalho de resgate segue. Segundo relatos em vídeos de pessoas que estão a bordo, um casal teria discutido, e o homem se atirado ao mar quando o cruzeiro passava pela região de São Sebastião, no litoral paulista. Com isso, as sirenes começaram a tocar. Procurada, a Marinha ainda não havia respondido.

Esse é o segundo cruzeiro que Alexandre Pires participa este mês. No início de dezembro, Pires se trancou em uma das cabines do navio onde se apresentou ao tomar conhecimento que era alvo de uma investigação da Polícia Federal contra garimpo ilegal.

Ao sair da área privativa, o cantor entregou o celular e o aparelho foi apreendido pelos agentes.

O F5 apurou que a tripulação se preparava para deixar o navio quando várias viaturas da Polícia Federal chegaram na área de desembarque do porto de Santos, na manhã do dia 4. Apesar de um estranhamento inicial por causa dos agentes no pátio, a saída da embarcação era tranquila. Até que começaram a surgir rumores de que policiais estavam à procura de Alexandre Pires e do empresário Matheus Possebon.

Alexandre Pires foi conduzido à sede da Polícia Federal local, onde prestou esclarecimentos e liberado. Os policiais também foram ao apartamento do artista em Itapema, no litoral norte de Santa Catarina.