Katy Perry fará uma apresentação no Rock in Rio 2024

Chamando todos os KatyCats brasileiros, porque isso não é um treinamento, meus amores. Segundo o colunista Ancelmo Gois, do jornal “O Globo”, a nossa diva master Katy Perry será uma das principais atrações do Rock in Rio, em 2024. Socorrooooooo! Só sei que vou fazer um senhor mutirão aqui em casa para garantir o meu ingresso, não posso perder a oportunidade de ver essa deusa de perto.

Será a terceira vez da artista no Brasil, ela fez shows aqui no Rock in Rio 2011 e 2015.

De acordo com o jornal “The Sun”, parece que o sexto álbum da cantora está quase concluído e que é o “mais diferente” da sua carreira e que ela irá embarcar em uma nova turnê mundial ano que vem, já que sua residência “Play”, em Las Vegas, nos Estados Unidos, chegou ao fim.

“Katy tem trabalhado no álbum mais pessoal dela nos últimos dois anos. Ela tem feito isso em seus próprios termos, e é bastante diferente de tudo que ela já lançou antes”, revelou uma fonte.