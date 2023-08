Além de Aracy Balabanian, quais atores do elenco de ‘Sai de Baixo’ já morreram?

Aracy Balabanian não é a primeira do elenco de Sai de Baixo a nos deixar

A teledramaturgia brasileira está em luto pela morte de Aracy Balabanian, atriz que se destacou com um talento polivalente e sempre migrou com segurança entre o drama e a comédia, aos 83 anos. Foi com o riso que a artista imortalizou uma das personagens mais relembradas pelo público, Cassandra, do humorístico Sai de Baixo.

Aracy viveu Cassandra entre 1996 e 2002, além de ter sido convidada para voltar a interpretar a personagem em quatro programas especiais do canal Viva em 2013. A personagem, que sempre protagonizava atritos com Caco Antibes, interpretado por Miguel Falabella, foi marcada pelos momentos em que a atriz não conseguia disfarçar o riso.

Foi por conta disso que Aracy, em diversas entrevistas, revelou que havia pedido à produção para deixar ao programa. A solução, dada pelos diretores Daniel Filho e Dennis Carvalho, foi incorporar a risada da artista à personagem, o que rendeu diversas cenas memoráveis.

A atriz, porém, não é a primeira do elenco de Sai de Baixo a nos deixar. Veja, abaixo, quais atores do programa já morreram.

Luis Gustavo – Vavá

O ator Luis Gustavo, que marcou o humorístico com o personagem Vavá, morreu aos 87 anos em novembro de 2021. O artista morava em Itatiba (SP) desde 2018 para tratar um câncer no intestino. Irmão de Cassandra, Vanderley Matias, mais conhecido como Vavá, era o proprietário do apartamento onde se passava o programa.

Claudia Jimenez – Edileuza

A atriz Claudia Jimenez, que deu vida à empregada Edileuza no humorístico, morreu em agosto de 2022, aos 63 anos. A causa foi insuficiência cardíaca. Marcada por não ter “papas na língua”, a personagem sempre aparecia para ajudar Vavá a despejar os habitantes do apartamento.

Márcia Cabrita – Neide

Marcia Cabrita, que interpretou a personagem Neide no programa, morreu em 2017, aos 53 anos. Ela estava afastada da novela Novo Mundo, em que fazia parte do elenco, para tratar um câncer no ovário. A atriz interpretou a divertida Neide, também uma das empregadas do apartamento.

Luiz Carlos Tourinho – Ataíde

Luiz Carlos Tourinho, o Ataíde de Sai de Baixo, morreu em 2008, aos 43 anos. O ator foi vítima de um aneurisma cerebral. Ataíde se tornou o porteiro do prédio na quinta temporada do programa.

