Márcio Valadão recebe alta após internação de emergência

O ex-líder da Igreja Batista da Lagoinha passou mal no último final de semana e precisou ser socorrido em um hospital

Nem comecei o meu dia de patroa direito e já recebi a notícia que Márcio Valadão saiu da sua internação no CTI após passar mal no final de semana. A passagem do pastor pelo hospital preocupou os seus familiares e causou preocupação entre os mais próximos. O ex-líder da Igreja Batista de Lagoinha ficou internado em um hospital em Belo Horizonte.

Nas redes sociais, a filha caçula, Mariana Valadão, compartilhou um vídeo sobre a situação e contando detalhes sobre o estado de saúde do pai.

Valadão foi submetido a uma série de exames e recebeu alta. Mariana pediu o apoio e orações de todos, fazendo apelo a fé que seu pai viverá para cumprir as promessas de Deus na Terra.