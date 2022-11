‘A Fazenda 14’: Xuxa defende Bárbara Borges e critica Deolane Bezerra

Xuxa Meneghel saiu em defesa de Babi. Nos comentários da publicação, ela disse que “todos deveriam” parar de seguir Deolane

Bárbara Borges, que participa de A Fazenda 14, vive dias intensos na sede do reality show da Record TV. Isso porque ela e Deolane Bezerra costumam protagonizar brigas acaloradas no programa. O perfil oficial da participante postou um vídeo no qual a advogada ameaça a atriz de agressão física. O objetivo era repudiar a atitude de Deolane.

“Já era um absurdo uma profissional do Direito ameaçar de agredir os participantes. Agora, além de prometer agredir a Babi, diz que ‘não vai dar em nada’, sugerindo que nada acontecerá com ela perante a Lei”, escreveu a equipe da artista no seu perfil oficial do Instagram.

Xuxa Meneghel saiu em defesa de Babi. Nos comentários da publicação, ela disse que “todos deveriam” parar de seguir Deolane. “Deveriam colocá-la no freezer”, completou.

O comentário gerou repercussão. A irmã da advogada, Dayanne, rebateu a apresentadora em um vídeo publicado no Instagram. “Nossa, gente, a Xuxa apareceu para defender a Paquita. Engraçado que quem está faz tempo no freezer é você. Nada que fez deu certo, todos os seus programas acabaram, zero audiência”, disparou.

O perfil oficial de Babi aproveitou e publicou uma nota de repúdio. “Repudiamos toda e qualquer forma de agressão, seja ela verbal ou física”, dizia o posicionamento.

Estadão Conteúdo