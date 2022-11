Casemiro ou Casimiro? Jogador da seleção e streamer são confundidos na Copa

Casemiro, defende a seleção brasileira com a camisa 5, na posição de volante; já Casimiro é um famoso youtuber

Após internautas confundirem os jogadores Richarlison e Richarlyson, um novo engano surgiu envolvendo agora o jogador Casemiro, autor do primeiro gol do Brasil contra a Suíça e o streamer Casimiro, que vem quebrando recordes em sua transmissão dos jogos da Copa do Mundo.

“Pô, eu estou me confundindo muito quando falam Casemiro com o Casimiro”, escreveu um telespectador. “Toda vez que fala ‘Casemiro’ eu penso no Casimiro em campo, não tem como”, disse uma segunda internauta. “E o meu pai que jurava que o Casimiro (streamer) era o Casemiro (jogador). Ele pensando que o cara ia transmitir a Copa jogando”, publicou outro.

O jogador Carlos Henrique Casemiro, mais conhecido como Casemiro, defende a seleção brasileira com a camisa 5, na posição de volante. Atualmente, ele atua pelo Manchester United, na Inglaterra. Antes, ele passou por times como São Paulo e Real Madrid.

O streamer Casimiro Miguel é carioca e começou a fazer sucesso fazendo lives na internet, através da rede social Twitch. Ele costuma reagir a realities, jogos de futebol e vídeos de comédia. Nesta segunda-feira (28), sua transmissão do jogo do Brasil e Suíça atingiu 4 milhões de visualizações.