Casa Maaya inaugura o Maaya Land!

Sábado e domingo de muita animação na Casa Maaya

Maaya Land é o espaço infantil do mais novo beach club da capital vai contar com uma programação especial para este final de semana, para os pequenos 0 a 11 anos.

O primeiro dia (30), será para encerrar a programação do mês das crianças, com oficina de cupcake e circuito lúdico com brinquedão, cama elástica e piscina de bolinhas, além de uma piscina de verdade com um enorme balde d’água.

Já no domingo (31), o espaço vai celebrar o Halloween com os personagens da A Família Addams, com várias brincadeiras divertidas e opções de lanches de café da manhã. A entrada para a Casa Maaya é gratuita até às 18h, e o acesso para a Maaya Land custa R$ 45 (1 hora), R$ 95 (meio-período, 4 horas) e R$ 180 (9h às 18h). O espaço ainda conta com almoço infantil com pratos a partir de R$ 26, servidos por um de seus restaurantes, o Maraí.