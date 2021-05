Carol Trentini revela que mãe caiu em golpe no WhatsApp

Sobre o golpe a modelo contou que usaram um número aleatório, com a foto dela com os filhos, Bento e Benoah, e entraram em contato com sua mãe

Na segunda-feira (24), a modelo Carol Trentini revelou que sua mãe, Lourdes Trentini, foi vítima de um golpe no Whatsapp e teve sua conta bancária zerada.

Sobre o golpe, a modelo contou que usaram um número aleatório, com a foto dela com os filhos, Bento e Benoah, e entraram em contato com sua mãe. O golpista disse à Lourdes que queria um novo aparelho de celular e pediu uma transferência de alto valor.

A mãe da modelo, achando que o perfil do aplicativo era realmente sua filha, transferiu o dinheiro.

Confira o texto de Carol Trentini na íntegra

“Gente, não estão sendo dias fáceis. Eu estou muito esgotada e triste com uma situação que tá acontecendo em minha família. Serve como um apelo de ajuda, porque não sei mais o que fazer e tb como alerta. Semana passada, minha mãe sofreu um golpe de uma pessoa pelo whatsapp. Alguém usou um número de SP e colocou uma foto minha com meus filhos, meu nome e enviou mensagens pra minha mãe, uma senhora de 70 anos, avisando que era meu novo número e ficou batendo papo, perguntando como estava, enviando imagens fofas, pra criar um laço afetivo e ela não desconfiar de nada. Falo com minha mãe diariamente e justamente na quinta, resolvendo algumas questões, demorei a fazer uma chamada com ela. Quando falamos, já era tarde. Em um momento o criminoso pediu uma transferência de valor ALTO e urgente. Minha mãe fez. O criminoso pediu MAIS, cada vez mais urgente, dizendo que era eu. Minha mãe que faria QUALQUER COISA por suas filhas, por sua família, pegou um taxi, no meio dessa pandemia e foi até o @BancoDoBrasil, já que tinha estourado o limite de transferência no dia. Chegou lá e solicitou o aumento para as transferências. Os criminosos cada vez pedindo mais, cada vez pra um CPF diferente, nenhum era meu, nenhum era ‘Trentini’. Agora imaginem o pesadelo, quando minha mãe ZEROU a conta, eles pedindo mais e mais, ela acabou solicitando EMPRÉSTIMOS pra cobrir esses pedidos dos criminosos. Nervosa, chorando, angustiada achando que eu estava passando por algum tipo de dificuldade. Minha mãe por total falta de conhecimento sobre os limites da perversidade humana nesse meio digital, saiu do banco com as economias de uma vida zerada, sem o dinheiro da venda de sua casa, que ela trabalhou tanto pra possuir, onde criou três filhas sozinha e ainda DEVENDO empréstimos. Me sinto péssima não só pela lesão financeira, mas por ver minha mãe inconsolável por ter caído nesse golpe, por terem usado meu nome, por terem usado o amor de uma mãe por uma filha pra tirar tudo que era DELA. Alguém aqui já passou por isso? Já fiz BO, tô nessa correria, mas me sinto perdida. Alguém do @BancoDoBrasil pode me ajudar, me socorrer, algum contato que eu possa falar, pedir uma ajuda? É URGENTE”, relatou.