Em meio a surto de dengue no Rio de Janeiro, foliões usam repelente para se proteger

Até a última sexta-feira (9), o Brasil registrava 408.351 prováveis casos de dengue, com 62 mortes e 279 óbitos em investigação, segundo o Ministério da Saúde

VITÓRIA AZEVEDO

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)

Em estado de emergência desde o início de fevereiro, a cidade do Rio de Janeiro enfrenta um surto de dengue durante o Carnaval.

Só no mês de janeiro foram registrados 10.156 casos, quase metade dos 22.959 verificados durante todo o ano de 2023. Para escapar do Aedes aegypti, transmissor da dengue, a prefeitura e os próprios foliões já estão tomando medidas durante a folia.

É o caso de Julia, 26, que veio de São Paulo para o seu primeiro Carnaval no Rio de Janeiro. Ao ver os números de casos subindo, a turista garantiu um estoque de repelente para usar durante a viagem.

“Quando fiquei sabendo da situação da dengue no Rio de Janeiro, fiquei assustada. Comprei vários repelentes e trouxe comigo, aplico no hotel e reaplico na rua, no bloco, em qualquer lugar. O importante é se proteger”, afirmou.

Até a última sexta-feira (9), o Brasil registrava 408.351 prováveis casos de dengue, com 62 mortes e 279 óbitos em investigação, segundo o Ministério da Saúde.

Medidas também então sendo tomadas na Marquês de Sapucaí, com a aplicação de repelentes por parte de equipes do governo do estado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A ação faz parte da campanha “Contra a Dengue Todo Dia” e tem como objetivo proteger e conscientizar o público nas arquibancadas do sambódromo.

A campanha busca, também, divulgar a mensagem “10 minutos que salvam vidas”, que orienta o combate aos focos do mosquito existentes nas residências, onde estão 80% dos criadouros das larvas, segundo o Levantamento de Índice Rápido do Aedes aegypti (LIRA’a).