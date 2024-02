Doze blocos de rua circulam pelo DF no último dia de Carnaval

Para fechar com chave de ouro, a programação desta terça-feira (13) oferece 12 atrações no Plano Piloto, Estrutural, São Sebastião, Recanto das Emas, Taguatinga e Ceilândia

Alegria e diversão comandaram a rotina dos brasilienses nos últimos dias. Neste ano, a folia oficial do Distrito Federal contou com mais de 50 blocos de rua, que animaram as regiões administrativas. Para fechar com chave de ouro, a programação desta terça-feira (13) oferece 12 atrações no Plano Piloto, Estrutural, São Sebastião, Recanto das Emas, Taguatinga e Ceilândia. O projeto DF Folia 2024 é fruto de termo de colaboração entre a Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec-DF) e a Associação Amigos do Futuro.

No Plano Piloto, a festa começa às 11h com o bloco TêrÊtêtê, na 507 Sul. A folia segue ao longo da tarde com Portadores da Alegria, que anima o público das 13h30 às 20h30 no Estacionamento 12 do Parque da Cidade, e com o Pacotão, que concentra o público na 302 Sul e segue para a 504 Norte, das 14h às 20h30.

O bloco Harmonia do Sampler leva música eletrônica para a 506 Sul, das 14h às 19h, enquanto o Pega Ninguém agita o Setor Comercial Sul com ritmos diversos das 15h às 19h. Às 16h, o Ventoinha de Canudo desembarca na CLN 205/206. Às 21h, o CarnaVitrola animará A Casa de Jorge, localizada no Setor de Abastecimento e Armazenamento Norte (SAAN).

Em Ceilândia, a curtição será com o CarnaSarau, a partir das 16h, na Praça da Bíblia. No mesmo horário, o Carnafamília agita a população de São Sebastião, no Parque de Exposições, e o Groove do Bem anima os foliões de Taguatinga, no Taguaparque. Às 14h, o bloco Vem Kem Ker comanda a folia na Avenida Central da Estrutural, e o Filhos da Ema estará na praça central da Quadra 407 do Recanto das Emas.

A ressaca do Carnaval será no próximo sábado (17), com o bloco Gagá…..Vião do Cruzeiro, que ocupará o estacionamento ao lado da Feira Permanente da cidade no dia 17, das 10h às 20h.

Com informações de Catarina Loiola, da Agência Brasília