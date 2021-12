Carlos Colleen estreia na Hub Records com ‘Desande’

Sua nova música, ‘Desande’, em parceria com o produtor Gabzy já está disponível em todas as plataformas de streaming

Carlos Colleen acaba de emplacar mais um lançamento, desta vez com assinatura de uma das principais labels brasileiras, a Hub Records. Sua nova música, ‘Desande’, em parceria com o produtor Gabzy já está disponível em todas as plataformas de streaming e vem carregada de alegria, dança e uma pitada de nostalgia.

Produzida durante uma videochamada entre os artistas, ‘Desande’ é fruto de uma série de conversas entre os produtores e de uma intenção muito bem predefinida: misturar estilos e criar uma faixa com bass e melodia chiclete, além de ser perfeita para embalar aqueles momentos de vibe descontraída durante o show.

“Essa track tem uma presença muito forte de percussão e o vocal fanfarrão é o fator chave da música. Ao mesmo tempo que é uma brincadeira, também é uma homenagem nossa a esse estilo de som que tem conquistado o Brasil e o mundo.”

Ao lado de Gabzy, Carlos Colleen faz seu debut na Hub Records exatamente em um momento em que a gravadora vive uma mega expansão: a união da empresa com a Virgin Music Brasil. “O sentimento é de satisfação, sou DJ há mais de 18 anos e passei a me dedicar à produção mais recentemente. Lançar essa track por uma das maiores gravadoras

do país traz uma vibe de realização pra mim, de que estou no caminho certo em busca dos meus sonhos.”

Prova de que a energia vibrante da música não passa despercebida, ‘Desande’ emplacou posição de destaque na ‘Dance Paradise’, a maior playlist editorial de música eletrônica do Spotify, no Brasil. Com ouvidos apurados e raízes fortes no rock’n roll, Colleen é um artista promissor que certamente merece o seu play.