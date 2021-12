Cantor Maurílio troca antibiótico após apresentar problema respiratório

Ele também faz hemodiálise contínua e tem acompanhamento de equipes da hematologia, neurologia e nefrologia

O cantor sertanejo Maurílio, 28, que faz dupla com Luiza, teve que trocar antibióticos após apresentar um broncoespasmo, segundo boletim médico divulgado nesta segunda (27) . Ele está internado desde o dia 15 de dezembro após sofrer três paradas cardíacas durante a gravação de um DVD, em Goiânia (GO).

Segundo o boletim, o artista segue intubado sob ventilação mecânica, sedado e em uso de bloqueador neuromuscular. Ele também faz hemodiálise contínua e tem acompanhamento de equipes da hematologia, neurologia e nefrologia.

No dia 20 de dezembro, Maurílio foi transferido do Hospital Jardim América, em Goiás, para o Instituto Ortopédico de Goiânia (IOG) após apresentar “estabilidade clínica”. A transferência foi realizada de forma segura, segundo comunicado da equipe do cantor.

Um dia após a transferência do cantor, a mãe Odaisa Delmonte compartilhou um registro ao lado do filho em seu perfil no Instagram torcendo por sua recuperação. “Saudades do seu sorriso e do seu abraço. Acorda, filho, estamos te esperando”, escreveu na legenda.

Após o incidente com o cantor, a Work Show, escritório que cuida das apresentações da dupla, divulgou um comunicado sobre o cancelamento de dois shows que eles fariam, nos dias 17 e 18 de dezembro, nas cidades de Sorriso e Glória d’ Oeste, ambas no Mato Grosso.

No dia 25 de dezembro, foi publicado no perfil da dupla uma foto com mensagem de Natal e agradecimento pelas orações a Maurílio. “Muita saúde e luz no coração de todos e, mais uma vez, o nosso agradecimento por todas as orações, doações e energia positiva para com nosso Maurílio!”