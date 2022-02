Calcinha Preta perde 2º vocalista em 4 meses após morte de Paulinha

José Aparecido da Silva, popularmente conhecido como Sidney, morreu aos 57 anos no ano passado, em novembro. O cantor foi assassinado

A vocalista da banda Calcinha Preta, Paulinha Abelha, morreu nesta quarta-feira, 23, aos 43 anos. Paulinha estava internada em coma há 12 dias na UTI do Hospital Primavera, em Aracaju. Com o falecimento da artista, o Calcinha Preta perde dois vocalistas em quatro meses.

José Aparecido da Silva, popularmente conhecido como Sidney Chuchu, morreu aos 57 anos no ano passado, em novembro. O cantor foi assassinado.

Na época, o grupo lamentou a perda do integrante. “Descanse em paz Sidney Chuchu, infelizmente, você nos deixou precocemente, e vai deixar muita saudade, mas, estará para sempre na história da Banda Calcinha Preta e em nossos corações”, disse a banda via nota de pesar.

Paulinha sofreu de um quadro de comprometimento multissistêmico. O estado dela era grave, estava em coma com inflamações no cérebro, no fígado e nos rins. A morte da artista foi confirmada pela sua equipe, através das redes sociais.

“O Hospital Primavera comunica, com pesar, que a cantora, Paula de Menezes Nascimento Leca Viana, Paulinha Abelha, faleceu hoje às 19h26 em decorrência de um quadro de comprometimento multissistêmico. Nas últimas 24 horas apresentou importante agravamento de lesões neurológicas, constatadas em ressonância magnética, e associada a coma profundo”, informa a nota.

No Instagram do Calcinha Preta, o grupo lamentou a morte da vocalista.

“Nenhuma palavra será suficiente para expressar o sentimento imensurável de dor pela perda deste ser de luz. Muita honra para todos nós termos compartilhado a vida, a arte, a voz, a alegria, a amizade, o sorriso… Tantos momentos que ficarão na lembrança de cada um de nós”, diz um trecho do comunicado.

Nos comentários, fãs lamentaram o falecimento da artista. “Nem parece verdade”, disse Rogeilson. “Te amaremos para sempre, Paulinha”, prometeu João Pedro.

“Paulinha fechou as cortinas aqui na Terra, hoje, para ir falar de música e amor lá no Céu. Por uma eternidade vamos lembrar desta doce criatura!” finalizou o grupo, via Instagram.