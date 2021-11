Burger King cancela compra da Domino’s Pizza

A Bolsa de Valores do Brasil está em um acentuado processo de queda desde setembro

A BK Brasil, grupo responsável pelas operações do Burger King e do Popeyes no Brasil, comunicou neste domingo (31) o cancelamento do acordo de incorporação das ações da DP Brasil, detentora da marca Domino’s Pizza no país. A deterioração do ambiente de negócios no país motivou as partes a desistirem do acordo anunciado há pouco mais de três meses, segundo fato relevante divulgado ao mercado pela BK Brasil.

A Bolsa de Valores do Brasil está em um acentuado processo de queda desde setembro. O cenário piorou significativamente há pouco mais de uma semana, quando o governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) admitiu furar o teto de gastos para elevar benefícios sociais e outras despesas no ano eleitoral de 2022. O Ibovespa, índice de referência da Bolsa, encerrou outubro com 103.500 pontos. É o pior fechamento mensal desde novembro de 2020. Em 2021, as perdas chegam a 13,04%.

O distrato, segundo a BK, estabelece o direito de preferência da companhia pelo prazo de 12 meses para adquirir a totalidade das ações de emissão da DP Brasil no caso de qualquer alienação de controle da DP, pelo mesmo preço por ação oferecido pelo terceiro. A BK terá a opção de exercer referido direito de preferência mediante pagamento em dinheiro, ou mediante entrega de ações de emissão da companhia por meio de uma operação societária, como a incorporação de ações da DP Brasil originalmente prevista no acordo de associação.

Pelo mesmo prazo de 12 meses, a BK outorga exclusividade à DP Brasil para celebrar qualquer operação pela qual a empresa “passe a ser máster franqueada, franqueadora ou franqueada, no Brasil, de restaurantes nacionais ou internacionais que comercializem pizza e/ou tenham foco em delivery de pizza”, diz o comunicado. O distrato confere quitação recíproca às partes e não implica penalidade de qualquer natureza para as partes, diz a nota da BK.