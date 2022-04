Bruno de Luca compartilha vídeo de ultrassom do 1º filho

O apresentador dividiu com seus seguidores nas redes sociais sobre a gravidez da esposa e mostrou momentos da ultrassom

Bruno de Luca, de 39 anos, falou pela primeira vez em seu Instagram sobre a gravidez de sua noiva, Stéfhany Vidal, e compartilhou um vídeo do ultrassom do bebê na manhã desta quinta (7).

“Ficamos noivos, pretendíamos nos casar ainda este ano. Deus planejou diferente. Pulamos etapas, mas não existe formalidade para o amor. Nós dois achávamos que não íamos mais encontrar ninguém, que não íamos mais ter filhos”, começou o ator, na legenda da publicação.

“Não por falta de vontade, mas falta da pessoa perfeita, que realmente nos fizesse querer viajar junto nessa jornada tão importante e de tamanha responsabilidade. E de repente, em poucos meses, nos reencontramos e nos descobrimos. Quando fui ali vi que era ali que queria ficar”, se declarou para a noiva.

“Agora a nossa união e o nosso amor geraram uma nova alma”, continuou. Por fim, o artista agradeceu a todos os fãs e internautas que o acompanham durante os anos de trabalho, desde sua infância, e agradeceu também à sua noiva. “Mas cá entre nós, nosso baby é a cara do papai!”, finalizou.

Ainda não foi divulgado o sexo do bebê, nem possíveis nomes. Porém, a paternidade era um desejo antigo do apresentador do Multishow. Com Sthéfany ele está há pouco mais de dois anos. Ambos ficaram noivos em maio de 2021.