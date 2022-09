Britney Spears nega crítica ao corpo de Christina Aguilera: ‘Mulher de poder’

No Instagram, Britney negou a intenção de ofender e criticar “o belo corpo de Christina”, descrevendo-a como “uma linda mulher de poder”

Na última segunda-feira, 12, o nome de Britney Spears esteve em alta, após uma publicação apontada como gordofóbica contra Christina Aguilera e seus bailarinos. A situação, inclusive, fez com que a cantora deixasse de seguir a princesa do pop nas redes sociais. Com a repercussão do assunto, um esclarecimento foi divulgado horas depois.

A cantora, que declarou honestidade em suas palavras, destacou não ter tentado criticar ninguém, pois “nunca envergonharia intencionalmente” uma pessoa. “O que eu postei é uma projeção das inseguranças com as quais eu lido o tempo todo como resultado de como meus pais e a mídia me trataram”, justificou.

Britney prosseguiu expondo: “Sinto que minha família sabia que eu era insegura e as pessoas estavam tentando alimentar essa insegurança propositalmente, não me deixando escolher as pessoas que estavam no palco comigo.”

Por fim, a princesa do pop agradeceu a compreensão de todos “enquanto descubro essa nova vida que estou vivendo.”

Estadão Conteúdo