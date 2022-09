Vocalista do Maneskin e Luan Santana trocam elogios nas redes

Em entrevista para o Estadão o cantor americano disse que admira as músicas do sertanejo

Olha ele! A amizade de milhões a nível internacional, depois dos boatos de que o sertanejo poderia invadir o Rock In Rio, começamos a acreditar que Luan Santana tem bastante potencial, ainda mais se depender do vocalista do Maneskin. O músico contou que adora as músicas do sertanejo e chegou a postar no Instagram uma de suas músicas.

“Vamos lá, isso é um hit”, escreveu Damiano nos stories. Luan não se aguentou de emoção e também colocou uma música do cantor nas redes.

Será que vem aí? Medina dá aquela palinha para nós. Aloca!