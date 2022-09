“Você acha que com gritaria consegue ganhar?”, dispara Shay para Deolane

Advogada cismou com o ex participante do ‘Casamento às Cegas’ que também não é flor que se cheire

Pau quebrando e peões com os nervos acalorados, daquele jeitinho que rende fofoquinha boa para nós que estamos do lado de cá. Deolane não segurou o ranço de Shay e chegou a chamar o ex-participante do 'Casamento às Cegas' de babaca. O moreno não ficou calado e disse que não é no grito que ela vai ganhar o reality. Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por CHOQUEI (@choquei) "Você acha que com gritaria você consegue ganhar, vai grita… Barraqueira, vai fazer barraco longe de mim!", disse ele enquanto Deolane dançava e fazia charminho. E se engana quem acha que ela ficou calada. "Passarinho que come pedra sabe o uc que tem", rebateu ela. Tudo começou na dinâmica que teve ontem no reality, quando Shay ganhou de Pétala e a musa disse que tinha se machucado na prova. Além disso, Shay foi colocado como machista. Antes desse episódio, Deolane chamou ele de babaca e disse que comeria pizza, lidando com as punições se fosse necessário. Eita!