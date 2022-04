Britney Spears faz desabafo sobre tutela e chama Sam Asghari de marido

A cantora, que se livrou da tutela do pai em setembro do ano passado, também fez menção à internação em uma clínica psiquiátrica durante o período da tutela

A cantora Britney Spears, 40, fez uma série de desabafos em suas redes sociais nesta quarta-feira (6) e recordou momentos difíceis dos 13 anos em que esteve sob a tutela do pai, Jamie Spears, 69. Nos posts, ela chegou a se comparar a um “animal enjaulado”.

“Acho que a cura para se encontrar é a capacidade de se permitir deixar ir, ser humano, errar, cair, ter comida saindo do nariz porque você estava tão vivo que comeu rápido demais”, afirmou ela ao falar que não teve tudo isso devido à superproteção que teve nos últimos anos.

Britney citou um episódio em que escapou de um jantar em família com as sobrinhas, de nove e 12 anos, e como se sentiu leve com isso. “Uma liberdade que não sentia há muito tempo, mas fiquei com raiva por ter sido privada desse tipo de experiências”.

A cantora, que se livrou da tutela do pai em setembro do ano passado, também fez menção à internação em uma clínica psiquiátrica durante o período da tutela. “Eu estava literalmente como um animal enjaulado, isso realmente me machucou”, afirmou.

Em outro post, Britney falou sobre a falta que sente de encontrar pessoas na rua, que possam sorrir para ela, em vez do contato via celular e computador que domina o mundo hoje. Em seu relato, ela afirma que se aproximou de um grupo de jovens, que a olhou como se ela estivesse drogada.

Entre as várias reflexões que a cantora publicou, ela falou sobre pressão estética nas redes sociais e elegeu as atrizes Drew Barrymore e Kate Hudson como as mais bonitas que já conheceu na vida.

“Conheci milhares de celebridades no ramo, mas devo dizer que fiquei literalmente sem palavras com as duas.”

Os fãs, no entanto, se atentaram a um detalhe em meio aos posts: Britney chamando Sam Asghari de marido. Juntos há mais de quatro anos, o casal ficou noivo em setembro do ano passado, poucas semanas antes do fim da tutela a qual a cantora era submetida. O casamento, no entanto, ainda não foi confirmado oficialmente.