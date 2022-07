‘Bridgerton’ começa a gravar 3ª temporada e tem novidades no elenco

Os novos episódios serão centrados na história de amor de Penelope Featherington (Nicola Coughlan) e Colin Bridgerton (Luke Newton)

Lady Whistledown, a fofoqueira que expõe as futricas da aristocracia britânica em “Bridgerton”, que se cuide, porque a Folha de S.Paulo descobriu que a série da Netflix já começou a produção de sua terceira temporada. O anúncio oficial será feito nesta nesta quarta-feira (20).

Como já havia sido confirmado, os novos episódios serão centrados na história de amor de Penelope Featherington (Nicola Coughlan) e Colin Bridgerton (Luke Newton), mas há detalhes sobre a trama que só agora estão se tornando públicos. Assim como na temporada anterior, também haverá novos rostos na tela, defendendo personagens que serão cruciais na história (confira abaixo).

A temporada vai começar com Penelope decidida a esquecer Colin, após ouvir o rapaz falando sobre ela na temporada anterior. Ela resolve que é hora de se casar e começa a procurar um pretendente que lhe dê independência para continuar com sua vida dupla -já que desde o final da primeira temporada é sabido que a vizinha dos Bridgertons é quem assina como Lady Whistledown.

Enquanto isso, Colin estará voltando de uma de mais uma de suas viagens. A sinopse promete que ele estará com um novo visual e bem mais arrogante, mas vai ficar desorientado ao perceber que Penelope não lhe dá mais bola. Para reconquistar a amiga, ele vai se oferecer para orientá-la na busca por um marido.

Durante as aulas de conquista, a química entre os dois começa a aflorar, de modo que Colin vai precisar definir o que sente realmente por Penelope. Enquanto isso, a moça também continuará se desentendendo com Eloise (Claudia Jessie) e tentando manter em segredo sua identidade como Lady Whistledown.

Entre as novidades no elenco da terceira temporada, um dos destaques é Daniel Francis (o dr. Facilier de “Once Upon a Time”). Ele vai interpretar o personagem Marcus Anderson, descrito como “uma presença carismática que ilumina qualquer cômodo que entra, atraindo a atenção de algumas matriarcas da cidade -e a ira de outros”.

Já Sam Phillips, que apareceu como um cuidador de cavalos em “The Crown”, vai viver o Lorde Debling. Na sinopse, ele aparece como um aristocrata genial, com interesses pouco usuais. “Mas com riqueza e um título nobre para respaldar suas excentricidades, ele não sofrerá por falta de interesse das jovens nesta temporada”, diz o texto.

Por fim, James Phoon, que vem do teatro e do universo das dublagens, estará na pele de Dankworth. Trata-se de um bonitão que deve roubar alguns corações na trama. “O que Dankworth não tem em sagacidade e inteligência, ele compensa com uma boa aparência”, adianta o texto que o apresenta.

As gravações estão ocorrendo em Londres, sob os cuidados do novo showrunner, Jess Brownell. Chris Van Dusen, criador da série, se afastou para tocar novos projetos, mas também continua assinando como produtor executivo. A produção é da Shondaland, de Shonda Rhimes.

Vale lembrar que essa é uma das produções mais populares e estratégicas da Netflix. As duas primeiras temporadas só estão atrás do quarto ano de “Stranger Things” no ranking de séries em língua inglesa mais assistidas na plataforma.