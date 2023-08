Brasileiro comenta classificação para semifinal de ‘America’s Got Talent’: ‘Misericórdia!’

A conquista ficou muito perto de não ser realizada. Entenda:

Gabriel Henrique, brasileiro que garantiu o passe direto para a semifinal do reality America’s Got Talent com o golden buzzer, comentou a sua conquista em entrevista ao Fantástico deste domingo, 6, e revelou que não esperava pelo resultado. “Misericórdia! Não, eu não esperava. De coração, não mesmo”, disse à jornalista Renata Capucci.

Aos 27 anos, o músico, que tem “voz de tenor” e uma “flexibilidade vocal mais que rara”, como revelou especialista para a reportagem, viralizou nas redes depois de impressionar os jurados do reality musical norte-americano.

Gabriel teve a façanha de conquistar o golden buzzer (a campainha dourado, em tradução livre), que dá ao cantor o passe livre direto para a semifinal do programa. “Lá atrás [nos bastidores], eles ficavam falando que eram só seis campainhas. Então eles falavam para gente nem ir com expectativa”, conta o artista.

A conquista ficou muito perto de não ser realizada. Por não falar inglês, o cantor quase não foi para os Estados Unidos participar da competição – o que seria a segunda vez que Gabriel teria desistido. Mas por insistência dos pais, o cantor decidiu arriscar.

Gabriel retorna para os Estados Unidos em setembro para disputar a semifinal e o prêmio de 1 milhão de dólares, quase cinco milhões de reais, do America’s Got Talent.

Estadão Conteúdo