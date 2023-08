“Tive minha vida exposta”, dispara influenciadora sobre affair com Luan Santana

Débora Morais soltou o verbo contou que está sofrendo ataques após ao ter sua vida explanada aos 4 ventos nas redes sociais

Finalmente Débora Morais soltou o verbo sobre seu affair com Luan Santana. Vale ressaltar que o término dela com seu antigo namorado, deu o que falar na web. A influenciadora rasgou seda e contou que ela teve sua vida explanada aos 4 ventos da web após fazer a troca do seu ex-namorado, Luã Arami, pelo sertanejo.

“Para quem me acompanha há mais tempo, sabe que eu não sou uma pessoa de expor muito a minha vida pessoal nas redes sociais. Mas diante dos últimos acontecimentos, eu senti a necessidade de vir aqui e esclarecer algumas coisas”, contou.

Ela ainda completou: Pois bem! Eu tive a minha vida particular exposta e o meu caráter julgado na internet sem que soubessem o que realmente aconteceu. Eu só queria dizer que eu estou bem e que eu estou resolvendo essa situação da maneira mais justa, pacífica e discreta possível”, declarou.

A musa ainda finalizou agradecendo a todas as mensagens de apoio e solidariedade que recebeu dos seus seguidores.